Stefano Sani si esibisce nella “sua” Montevarchi

Arezzo, 19 agosto 2024 – Si esibirà nella sua città martedì 3 settembre alle ore 21, in occasione delle tradizionali feste del Perdono. Non sarà una serata come le altre per Stefano Sani, artista e cantautore, che negli anni 80 fece impazzire le ragazzine e balzò agli onori della cronaca nazionale proponendo due brani che ebbero un grande successo al Festival di Sanremo, la più importante manifestazione canora italiana. Fu quello il trampolino di lancio per Sani, che ancora oggi continua ad alimentare quella che è stata una grande passione. In questi anni è salito sul palco in moltissime città italiane, ma l'evento del 3 settembre sarà molto particolare per lui, perché si esibirà in quella che è la sua città, quella in cui è nato e quella in cui risiede. Lo farà in occasione della Festa del Perdono e della serata dedicata allo “Spettacolo d'autore”.

Accompagnato da una band di grandissimo livello artistico con la direzione musicale e artista di Simone Papi, Sani, nella centralissima piazza Varchi, proporrà brani del suo repertorio, ma anche classici nazionali ed internazionali. Lo spettacolo è stato voluto dall'amministrazione comunale per tributare un omaggio all'artista, che ha portato il nome della città nel mondo. Nell'occasione il cantautore presenterà anche la sua autobiografia “Sulla giostra della vita” a cura di Paolo Mugnai, di Felici Editore. Parte del ricavato della vendita del libro, ovvero i diritti d'autore di Stefano Sani, andranno all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La storia artistica di Stefano Sani parte agli inizi degli anni Ottanta quando, poco più che ventenne, si ritrova sul palcoscenico più prestigioso della musica leggera italiana e assapora l'ebbrezza della grande popolarità improvvisa, l'assalto dei fan, le copertine sulle riviste. Il ragazzo di Montevarchi ha la passione del canto fin da bambino, partecipa ai concorsi canori e li vince tutti. Poi conosce Zucchero che diventa il suo produttore e nascono le prime canzoni.

Partecipa a Castrocaro 1981 dove si piazza al secondo posto. Il 1982 è l'anno di “Lisa” al Festival di Sanremo, ottiene una travolgente popolarità e da allora nulla sarà più lo stesso. Nel 1983 la seconda partecipazione all'Ariston con “Complimenti”, “Notte amarena” e “Delicatamente due”sono altri suoi brani di successo. Poi le porte si chiudono, i manager lo abbandonano, i discografici non rispondono, i riflettori si abbassano. Succede a molti. Sani trova altre vie per rialzarsi esplorando altri ambiti oltre a quello musicale, come quello teatrale. Ma la musica è stata e rimarrà sempre il suo primo amore. Dopo l’album «Lo zucchero e il sale» il suo ultimo singolo è “Liberi di vivere”.