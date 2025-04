Stefano Lorenzoni “allena” la squadra toscana nella competizione dedicata alla colomba

Arezzo, 2 aprile 2025 – Il Maestro pasticcere Stefano Lorenzoni, presidente dei Dolciari e Panificatori Cna Arezzo e membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, guiderà la squadra della Toscana nella competizione nazionale dedicata alla Colomba artigianale "Giovani Lievitisti a Confronto", giunta alla sua seconda edizione.

In gara ci saranno i migliori talenti under 33 del settore suddivisi in squadre regionali, ed a guidarli ci saranno i maestri riconosciuti dell’arte della pasticceria scelti dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano che organizza l’evento, in programma a Bologna il prossimo 8 aprile.

“Sono molto contento di guidare questi giovani talenti – spiega Lorenzoni – ed ho selezionato Alex Pagliai, Mariotto Addisu e Francesco De Padova con i quali ho già messo a punto le tre ricette che parteciperanno alle categorie previste.

Trattandosi di una gara a squadre sarà infatti importante presentare un livello alto di tutte e tre le proposte con l’obiettivo di portare in Toscana il trofeo”. Le categorie sono Miglior Colomba Artigianale Tradizionale (con canditi di agrumi), Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato (impasto scuro) e Miglior Colomba Artigianale Innovativa (farcita e/o bagnata).

“Non posso svelare le sorprese che caratterizzeranno i nostri prodotti, ma per la colomba al cioccolato e per quella innovativa abbiamo studiato soluzioni che sicuramente colpiranno la giuria.

Quello che conta, però, non è tanto vincere, anche se per esperienza personale posso dire che rappresenta una grande soddisfazione come è successo a me con la Colomba nel 2022 e con il Panettone creativo, ma per riunire giovani lievitisti di tutto il nostro Paese dandogli la possibilità di confrontarsi e crescere attraverso le loro creazioni, e soprattutto per valorizzare il fatto che sono prodotte esclusivamente con lievito madre fresco”, conclude Stefano Lorenzoni.