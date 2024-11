Stazione Medioetruria e il voto in Umbria. Giorgetti: "La Lega? Sconfitta salutare"

"Lega, stazione Medioetruria e interessi aretini finalmente al centro: tanto poté una sconfitta". La nota del consigliere comunale Vittorio Giorgetti (Lega per Salvini Premier). "È davvero strano dover constatare quanto bene abbia fatto la sconfitta della coalizione di centrodestra e in particolare della Lega alle elezioni regionali in Umbria, riuscendo addirittura nell’intento di far prendere alla Lega aretina una posizione netta in merito alla collocazione della stazione dell’alta velocità a favore di Rigutino.

Infatti la Lega, che più degli altri partiti, almeno sulla carta, dovrebbe avere a cuore le autonomie e le specificità locali, ha continuamente dimostrato di servirsi della provincia di Arezzo come serbatoio di consensi piazzando ripetutamente in cambio rappresentanti completamente avulsi dal territorio. E dalla Lega locale mai si era alzata finora una voce coraggiosa che si schierasse dalla parte degli interessi aretini rispetto ai contrari voleri romani del partito al quale, proprio per le suddette ragioni, non sono più iscritto da tempo. Anche se continuo a esserlo al gruppo in Consiglio Comunale. Mi rallegrano le parole chiare sulla stazione Medioetruria a Rigutino del segretario provinciale della Lega, sperando che gli esponenti nazionali di tutti i partiti, non remino contro il progetto".