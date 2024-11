Star del web a 87 anni. Le ricette di Nonna Natalina finiscono alla tv americana

Nonna Natalina, la quasi 90enne star del web grazie alle sue ricette dell’autentica tradizione culinaria valtiberina e toscana (a cominciare dalla pasta fatta in casa e lavorata con il mattarello) che hanno spopolato su TikTok, sbarca ora in America. Non vi andrà di persona, ma diverrà famosa ugualmente: nella giornata di mercoledì, sono arrivati a Santafiora di Sansepolcro – dove la donna vive da quando si è sposata – due cameramen e un manager di un’azienda di Austin, capitale del Texas negli Stati Uniti, per intervistarla mentre stava preparando i ravioli.

"È stato un momento emozionante, perché l’hanno scelta come promoter italiana per il loro nuovo progetto", ha postato su Facebook il nipote Luca Mercati, grande artefice dei successi della nonna paterna, perchè è stato lui ad avere l’intuizione di mostrare le sue abilità di cuoca su TikTok. Dal prossimo mese di gennaio, i video di nonna Natalina saranno disponibili in Texas e successivamente le sue ricette saranno trasmesse sulle tv americane. E non è tutto: Luca ha preannunciato altre novità. A 80 anni inoltrati, quindi, la vita di Natalina Moroni ha conosciuto una eccezionale svolta di notorietà grazie al nipote che è diventato di fatto il suo manager. Milioni e milioni di follower che si sono appassionati nel vederla all’opera con le sue abili mani, riconoscendo le sue grandi qualità di chef. Un personaggio mediatico a tutti gli effetti, insomma, perché dai social è poi finita anche sul piccolo schermo e sulle reti Rai. Con l’America, non è nemmeno il primo contatto: lo scorso agosto, infatti, fu lei stessa ad annunciare la propria candidatura per andare a cucinare alla Casa Bianca dopo il ritiro della storica chef Cris Comeford. Lo avrebbe fatto con le "Cesarine", ovvero la rete di cuochi e cuoche diffusa in ambito nazionale che rappresentano singolarmente una regione italiana. "Sarebbe un onore immenso poter far conoscere l’autentica cucina italiana all’America. Immaginate che bello portare i sapori e le tradizioni della nostra terra su una tavola così prestigiosa", aveva detto. Il 2024 è stato inoltre un anno speciale per lei: in febbraio, è stata ricevuta in Senato e insignita del riconoscimento di "eccellenza italiana" dall’Associazione Assotutela; in marzo, anche il suo paese di origine, Caprese Michelangelo, l’ha voluta premiaree poi l’ha voluta come madrina alla Festa della Castagna.