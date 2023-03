Sportello Ascolto Donna Le richieste di aiuto raddoppiano "Le quarantenni le più a rischio"

POPPI

Open day dello Sportello Ascolto Donna del Casentino e inaugurazione della biblioteca di genere: oggi a Poppi la festa della donna sarà all’insegna della lotta alla violenza di genere. Nel 2022 è quasi raddoppiato il numero delle richieste di aiuto allo Sportello casentinese, con 10 accessi, il 30% di origine italiana e la maggior parte d’età compresa tra 40 e 49 anni. Rispetto al 2021, in cui si erano rivolte 6 donne, c’è stato quindi un progressivo aumento che fa sperare nel ripristino degli accessi al tenore pre-covid. L’obiettivo dell’iniziativa in programma oggi, organizzata e promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in collaborazione con il comune di Poppi, è proprio quello di sensibilizzare sul tema. Lo Sportello Ascolto Donna resterà aperto in piazza Risorgimento a Ponte a Poppi dalle 16 alle 18 dove sono previste anche delle letture ad alta voce accompagnate da tè e pasticcini. "Quella in programma oggi, 8 marzo 2023, sarà un’occasione per far sentire ancora una volta la nostra presenza sul territorio e per esprimere vicinanza e supporto alle donne che sono in difficoltà, che subiscono violenze e che non hanno la forza di denunciare – ha spiegato l’assessore al sociale nell’Unione dei Comuni Valentina Calbi – il nostro Ente è molto attento al tema della violenza di genere e lavora per fare rete e accogliere le richieste di aiuto, offrendo percorsi specifici e supportando le donne che hanno bisogno".

Lo Sportello Ascolto Donna, aperto in presenza ogni venerdì dalle ore 10 alle ore 13, è stato inaugurato nel 2009 e dal suo avvio ad oggi è stato gestito dall’Associazione Pronto Donna con l’obiettivo di fungere da servizi a bassa soglia con personale appositamente formato in grado di accogliere le richieste di aiuto di donne in situazione di disagio eo vittime di violenza di genere, e di orientarle verso i servizi appositi.

"Con l’apertura della Biblioteca di Genere si ampliano gli interventi erogati dallo Sportello Ascolto Donna del Casentino" ha dichiarato Elisa Serafini Pronto Donna. Le donne che nel 2022 si sono rivolte allo Sportello hanno richieste aiuto per problematiche legate a questioni di separazionedivorzio, informazioni circa i servizi dello sportello, informazioni circa i servizi del territorio e supporto in situazioni di maltrattamento.