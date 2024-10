Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Un contributo alle attività di AVIS Bibbiena e AIDO Casentino. Lo sport ha incontrato la solidarietà in occasione del Fitness Day che, giunto alla decima edizione, ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all’interno della palestra Body House di Bibbiena che ha trovato coronamento in una raccolta di fondi devoluti in sostegno ai servizi socio-sanitari condotti nella vallata dalle due associazioni di volontariato.

L’evento ha fatto affidamento su un testimonial d’eccezione come il campione olimpico di karate Luigi Busà ed è stato caratterizzato dalla volontà di sensibilizzare sulle pratiche per perseguire il benessere psicofisico in tutte le sue diverse declinazioni, a partire da sport e sana alimentazione.

Un particolare focus è stato orientato proprio verso l’importanza di donare il sangue come gesto gratuito di grande umanità e utilità per i bisogni sanitari del territorio, con la presenza dei volontari dell’AVIS Bibbiena che hanno informato su una pratica che garantisce un aiuto concreto sia al prossimo che a sé stessi perché permette di tenere sotto controllo i propri valori.

Una simile campagna di sensibilizzazione è stata condotta anche verso le attività dell’AIDO che è attiva in Casentino, a Bibbiena, con l’esclusivo obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale e per promuovere la donazione volontaria, post mortem e gratuita, di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

La palestra Body House di Bibbiena rivolge da sempre una particolare attenzione verso le attività di entrambe le associazioni e, a ribadirlo, è stata ora la scelta di consegnare un assegno di mille euro a queste due realtà come ideale concretizzazione delle finalità del Fitness Day.

“Ringraziamo la palestra Body House”, hanno scritto all’unisono Paolo Bachini e Stefano Goretti, presidenti rispettivamente di Avis Bibbiena e AIDO Casentino, “Questa donazione è stata particolarmente apprezzata in quanto è un’ulteriore prova della sensibilità e dell’attenzione verso i principi che animano le due associazioni”.