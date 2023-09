Splende il sole sull’Antiquaria. La Città del Natale extralarge

di Angela Baldi

AREZZO

Splende il sole sulla Fiera. L’Antiquaria di ottobre gioca d’anticipo e promette oggi e domani un fine settimana in compagnia di tantissimi banchi. Ieri intanto Un’intera città si mobilita per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno: torna Arezzo Città del Natale il calendario di eventi voluto dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzato con il Comune di Arezzo che, dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Una delle principali novità sarà quella offerta dal Prato che si trasformerà nel Parco delle Meraviglie ospitando appuntamenti a tema, mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica. Qui, per la prima volta, sarà realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led illumineranno ben 8mila metri quadrati di questo giardino storico offrendo emozionanti giochi di luce a bassissimo impatto energetico.

Tornando alla Fiera di oggi, seguendo quello che da giugno in poi è stato un trend positivo dopo il nuovo bando della Fondazione, saranno oltre 200 gli espositori dislocati lungo il classico percorso. Nelle vie del centro storico è in arrivo un weekend pronto a regalare ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della caccia ad oggetti di ogni tipo grazie a 214 espositori titolari e decine di spuntisti impegnati a proporre arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo. A suggellare il fascino della manifestazione capace di conquistare un pubblico sempre più internazionale, ieri la Fondazione Arezzo Intour ha dato il benvenuto a un gruppo di 16 visitatori spagnoli, appassionati ed esperti di antiquariato. Durante il loro soggiorno saranno accompagnati da Maria Jesus Cano de Alarcon che in Spagna conduce un amatissimo e seguitissimo programma televisivo dedicato all’antiquariato e al restauro. Il gruppo si tratterrà fino al lunedì e farà visita a laboratori artigiani e negozi antiquari. "Ieri un aperitivo di benvenuto per il gruppo di spagnoli – spiega l’assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour Simone Chierici – sono accompagnati da Maria Jesus Cano de Alarcon che in Spagna conduce un programma televisivo sull’antiquariato molto apprezzato. Oggi il gruppo visiterà la Fiera e gli artigiani di via Cesalpino, mentre lunedì sarà alla bottega di Francesco Conti. Quella che inizia dovrebbe essere una buona fiera, da giugno a questa parte ci siamo assestati su oltre 200 banchi".

Agli spuntisti vengono riservati i posti lasciati liberi dai titolari o la parte di percorso di via Cavour e solo all’occorrenza piazza della Badia. "Ultimamente la Badia che pur rientra nel percorso della Fiera è rimasta vuota- spiega Chierici - magari sarà reintegrata a dicembre quando avremo più spuntisti del solito, anche se per quella fiera vista la concomitanza con i mercatini tirolesi e la necessità di spostare i banchi da piazza Grande, stiamo pensando a una soluzione alternativa che prevede di allungare il percorso a via Sassoverde e piazza San Domenico".