Spettacolo Dukes Cup a Sansepolcro. Scafati fa valere la legge del più forte

La Givova Scafati ha imposto la legge della categoria superiore (milita in A1) e si è aggiudicata la Dukes Cup nello scorso fine settimana, che ha registrato il ritorno del grande basket al palasport di Sansepolcro con la presenza anche di Pesaro, Nardò (A2) e Avellino (B).

Sia le semifinali del sabato che le due finali disputate domenica si sono rivelate partite combattute e tirate fino all’ultimo.

Nella prima gara la Victoria Libertas Pesaro, appena scesa dalla A1 alla serie cadetta, si è imposta con non poche difficoltà per 80-76 su Avellino, che si è dimostrata capace di giocarsela alla pari con un’avversaria sulla carta superiore. La seconda semifinale ha visto uscire vittorioso il favorito Scafati, che però anche in questo caso ha dovuto sudare per imporsi sul Nardò, piegando i pugliesi con il punteggio di 78-71.

Nella cosiddetta finalina, Avellino e Nardò si sono dati battaglia per tutti i quaranta minuti, restando a contatto fino allo sprint finale, che ha visto i campani confermare le buone impressioni del sabato e battere i rivali di A2 per 63-54, ottenendo così il terzo posto.

La finalissima tra Pesaro e Scafati non ha certo avuto un esito scontato: era stata la compagine marchigiana a costruire un ampio margine di vantaggio nel corso del primo tempo, con gli avversari che apparivano scarichi e troppo imprecisi al tiro.

Pesaro è arrivato fino a un massimo vantaggio di 15 lunghezze, ma nel secondo tempo è iniziata la rimonta di Scafati, che si è avvicinata sempre di più fino ad arrivare a contatto nel finale, uscendo poi vincitrice per 87-85 nell’epilogo punto a punto.

Ancora una volta, la Dukes Cup ha radunato un gran numero di appassionati di pallacanestro, che per due giorni si sono potuti godere questo sport giocato ai massimi livelli. Dalla Dukes Sansepolcro va quindi un grande ringraziamento a loro e a tutte le persone che si sono impegnate per la buona riuscita del torneo. E un grazie anche alle quattro squadre che hanno messo in mostra tutto il loro talento e la loro professionalità, regalando un grande spettacolo al pubblico biturgense.