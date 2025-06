Spettacolo degli sbandieratori. Grande successo in Cina al festival delle culture mondiali

SANSEPOLCRO È stato davvero un grande successo, quello che hanno ottenuto in Cina gli sbandieratori di Sansepolcro, ora sulla strada del ritorno in Italia. Si è trattato di una nuova importante tournee per gli "ambasciatori" della città pierfrancescana, chiamati nella veste di ospiti d’onore al festival delle culture mondiali. L’importante evento è infatti l’unico festival riconosciuto dall’Unesco. L’invito è arrivato nello scorso mese di febbraio grazie ai positivi esiti della precedente trasferta dello scorso anno nel grande Paese orientale, quando il sodalizio del presidente Giuseppe Del Barna si era reso protagonista di una serie di spettacoli tenuti a Shangai, la più popolosa metropoli cinese. Il gruppo di una ventina di persone tra alfieri, tamburi e chiarine – con in testa sempre il presidente Del Barna – ha iniziato gli spettacoli lo scorso 28 maggio per fare poi rientro nella giornata di oggi e ha fatto anche tappa nella città di Chengdu, capitale della regione del Sichuan, dove si tiene la nona edizione dell’"International Intangible Cultural Heritage Festival".

La manifestazione, che si svolge dal 2007 con cadenza biennale, è l’unica iniziativa di questo genere organizzata dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Cinese e dal governo del Sichuan in sinergia con una commissione nazionale Unesco. Lo scopo del festival è infatti proprio quello di promuovere ed utilizzare l’immenso potenziale sociale ed economico del patrimonio culturale, riunendo numerosi artisti e gruppi provenienti da tutto il mondo nel Ich Expo Park, creato appositamente per ospitare questa grande kermesse.

Molto applauditi gli esercizi che hanno reso famosi in tutto il mondo gli sbandieratori del Borgo: dalla squadra a otto in onore di Piero della Francesca alla schermaglia, o lotta di bandiera, fino al singolo a due e tre bandiere nel quale Luigi Del Barna si sta rivelando erede più che degno del padre, Giuseppe.

Questo in Cina è stato il primo grande impegno del gruppo biturgense nel corso del 2025; l’agenda, però, rimane ricca di appuntamenti: ci sono già le date confermate per Germania, Spagna, Repubblica di San Marino, Stati Uniti, Giappone e Kuwait.

