Spaccio fuori dal market. Arrestato un ventenne

Stava cedendo due dosi di cocaina a un cliente e aveva scelto per lo scambio la zona dei centri commerciali di Montevarchi, attorno a via dell’Oleandro. Alla vendita illegale, però, hanno assisto dei testimoni, nello specifico una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni, impegnata nei servizi di controllo del territorio e subito intervenuta per bloccare lo spacciatore. E’ accaduto nella serata di mercoledì scorso e il protagonista della vicenda, un ventenne del Valdarno con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato e dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti. Alla vista degli uomini in divisa, intervenuti mentre stava passando le cartine a un acquirente poi segnalato alla Prefettura di Arezzo come assuntore di droga, il giovane ha cercato di fuggire, ma il tentativo di sottrarsi al fermo è stato vanificato dai militari. Che in seguito hanno approfondito gli accertamenti provvedendo alle perquisizioni personale e nell’appartamento dove il ragazzo vive. Durante i controlli è saltato fuori un quantitativo assai più consistente di droga, ben 7 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 740 grammi. Singolare la caratteristica dell’incarto dei pacchetti, ognuno dei quali recava l’immagine di un’auto cult, la McLaren P1 Volcano Orange, e l’effige della supercar in questo caso era una sorta di marchio per identificare il fumo e certificarne la "qualità". Non solo, perché i Carabinieri hanno anche trovato un bilancino di precisione, per il confezionamento delle dosi, e un centinaio di euro in banconote di vario taglio probabile frutto dello smercio illecito. Il valdarnese dopo l’arresto è stato trasferito nel carcere aretino di San Benedetto.