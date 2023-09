Spacciatore in S.Agostino. Placcato dai carabinieri

Alla vista dei carabinieri si dà alla fuga tra le vie del centro. Un atteggiamento quanto mai sospetto che ha spinto gli uomini dell’arma a mettersi alle sue calcagna. Erano le 13.30 durante il quotidiano servizio perlustrativo, quando un equipaggio di motociclisti della compagnia carabinieri vede un uomo camminare con atteggiamento sospetto in piazza Sant’Agostino. Lo vedono fermarsi tra la gente e iniziare a parlare con alcuni noti tossicodipendenti locali. Tanto basta ai carabinieri per decidere di controllarlo. Ma l’uomo alla loro vista prima si defila poi, guadagnato qualche metro, scappa. Comincia a correre a perdifiato per le vie del centro. Corre, corre all’impazzata e intanto si disfa di un oggetto. Butta a terra un calzino, che una volta recuperato, è risultato essere pieno di droga, conteneva ben 18 dosi di eroina, già pronte per la vendita.

Ne nasce un inseguimento, in centro arrivano altre pattuglie di carabinieri in divisa e in abiti civili. L’uomo è braccato, non ha speranza di fuga. Viene infatti fermato dopo poco, con sé ha ulteriori tre dosi di eroina. Droga, che sommata a quella nascosta e ritrovata nel calzino, arriva a 30 grammi. In tasca ha anche 475 euro, provento dello spaccio. Il tutto è stato sequestrato. La droga è stata poi inviata ad un laboratorio di analisi per gli accertamento e il denaro versato su un libretto giudiziario. Lo spaccio sarebbe continuato lì, in piazza Sant’Agostino, dove i carabinieri lo hanno trovato. Ma l’intervento dei carabinieri gli ha mandato in aria i piani. Il giovane da 25 anni è stato sottoposto alla direttissima. Il giudice lo ha condannato a due anni di reclusione.