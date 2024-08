Spaccata al minigolf. Fuga in bici, poi l’arresto

Arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 30enne valdarnese che nella notte tra venerdì e sabato era entrato all’interno del circolo "Minigolf Valdarno". L’operazione è stata messa a segno dai Carabinieri della compagnia di San Giovanni, intervenuti sul posto. Il giovane, poco prima, tramite l’effrazione di una finestra, si era introdotto all’interno della struttura e aveva asportato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Alla vista dei militari ha tentato di scappare a bordo in una bicicletta, ma il suo intento non è andato a buone fine ed è stato prontamente bloccato dagli uomini in divisa, identificato e messo in sicurezza. Poi è stato portato negli uffici del Tribunale di Arezzo per l’udienza di convalida.

Dopo aver ricordato che siamo alle indagini preliminari e che quindi vige la presunzione di innocenza fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, i militari hanno sottolineato la loro azione quotidiana sul territorio, con servizi preventivi e repressivi finalizzati al contrasto dei reati predatori. Nelle ultime settimane, in Valdarno, si è registrato un forte aumento di episodi di microcriminalità. Soprattutto il mese di luglio è stato piuttosto complicato, in particolare a San Giovanni. Al punto che, nei giorni scorsi, le categorie economiche del Valdarno hanno formalmente inviato una richiesta di incontro urgente con la presidente della Conferenza dei Sindaci, Valentina Vadi, per discutere del problema crescente della sicurezza in Valdarno. Nell’occasione, le associazioni di categoria chiederanno una riunione urgente con il Prefetto e il Questore per valutare misure concrete di potenziamento della sorveglianza sul territorio.

Marco Corsi