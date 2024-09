Sotto un’alluvione di gol. Sconfitte 6-1 a Bologna

di Luca Amorosi

Brutta battuta d’arresto per l’ calcio femminile, che a Bologna capitola 6-1 contro le rossoblù, ancora in testa a punteggio pieno. Fatali per la squadra di Leoni le due reti subite prima dell’intervallo, tra il 40’ e il 43’, quando il punteggio era ancora sull’1-1 per le segnature di Gelmetti, dopo disimpegno errato di Zito al 7’, e l’immediato pareggio, al quarto d’ora, di Martino, cinica davanti al portiere di casa. Di Sechi e Battelani i gol che portano le due squadre negli spogliatoi sul 3-1 per le padrone di casa. In avvio di ripresa l’approccio delle amaranto è positivo ma non porta i frutti sperati per riaprire la contesa e così al minuto 61’ arriva il gol che chiude definitivamente i giochi: è ancora Gelmetti.

Per l’ mentalmente è una batosta troppo dura da assorbire e il Bologna infierisce nell’ultimo quarto d’ora segnando altri due gol con Kurstin e ancora Gelmetti, che si regala una giornata di gloria realizzando la personale tripletta. L’ resta comunque nella parte alta della classifica, distaccata di cinque punti dalle prime (Ternana e Parma oltre appunto al Bologna). Le amaranto adesso cercheranno il pronto riscatto contro l’Orobica Bergamo al Comunale domenica 6 ottobre. L’allenatrice amaranto mastica amaro a fine partita, ma non si scompone: "Dobbiamo ripartire subito anche mentalmente perché domenica ci sarà un’altra avversaria preparata. Dobbiamo essere squadra e rimanere in partita anche dopo degli errori e dei gol subiti perché fanno parte del gioco". Zito commenta la sconfitta: "Questa sconfitta non cambia ciò che abbiamo fatto di buono finora. Abbiamo bene in mente il nostro obiettivo e crediamo fortemente in questo gruppo".