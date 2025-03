Sotto il casco si è costruito una seconda vita

Cosa resta del Covid? Francesco lo sa: “Una vita nuova”. In tutti i sensi, perchè il virus micidiale voleva prenderla la sua vita, ma lui è stato più forte. Perchè alla vita si èa aggrappato anche dentro quel casco che per 24 giorni lo ha tenuto inchiodato ad un letto di ospedale. Cosa resta del Covid, cinque anni dopo? Per lui “il valore di custodire la salute, proteggermi”. Porta la mascherina al supermercato e non capisce chi sembra aver già dimenticato tutto: oltre 800 morti in provincia, quasi duecentomila casi. Un inferno. Lo stesso attraversato da medici e infermieri in quel "tridente d’attacco" che cinque anni fa qui ha fatto la differenza, inaugurando un nuovo metodo di lavoro e aprendo le porte alla ricerca. Eppure non sono pochi quelli con la memoria corta.