Sos commercialisti "Serve personale"

Quali profili cercano le aziende toscane? Soprattutto amministrativi ma non si trovano. A dirlo è Guya Berti, direttrice della Scuola di scienze aziendali e tecnologie industriali Piero Baldesi, un’eccellenza che ha sede a Firenze. "Per il marketing ci sono tanti corsi, si possono fare anche online – spiega – ma per gli amministrativi o vengono formati nelle università o nella nostra scuola, ma c’è carenza. Gli studi di commercialisti sono alla disperazione. Non trovano persone per lavorare da loro". Se in azienda si fa carriera, nello studio professionale, non avendo laurea, non vanno oltre.

Chi si forma nella scuola di scienze aziendali?

"I nostri ragazzi sono molto richiesti dalle aziende , siamo al 95% di occupabilità, e gli sbocchi professionali sono tantissimi. Non a caso la scuola di scienze aziendali nasce nei primi anni Ottanta per rispondere all’esigenze occupazionali del territorio, dove le aziende sono soprattutto micro e piccole". Come si entra nella scuola di scienze aziendali?

"I posti sono limitati, sono 50. Perciò viene fatta una selezione, in particolare un colloquio motivazionale, alla presenza di uno psicologo del lavoro, e un test di cultura generale. Poi ci sono le prove di placement di inglese e informatica e, per chi vuole, anche di spagnolo e francese, per capire il loro livello".

Che caratteristiche deve avere lo studente che vuole fare il corso in gestione d’impresa?

"Più che le conoscenze, deve avere volontà e concentrazione. Si fanno 8 ore di aula al giorno, che si concentrano in un anno, più sei mesi di stage, totale di 18 mesi. Le 3 aree di specializzazione sono: digital marketing e commerciale, amministrazione e controllo di gestione, tecnologie industriali. Il prossimo corso inizierà il 30 ottobre".

mo.pi.