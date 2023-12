Sofferenze e forza di un manager. Ecco il libro che racconta Bernini

Tutto esaurito per la presentazione del libro sulla storia di Fabrizio Bernini. Questo pomeriggio, alle 18, al teatro Garibaldi di Figline sarà presentato per la prima volta "Qualsiasi cosa accada, un imprenditore visionario. La storia della sua famiglia, il potere di una promessa", edito da Aska. Racconta uno spaccato dell’esistenza di grande uomo di industria che però, anche in età giovanile, ha dovuto fare i conti con tante difficoltà.

Saranno in centinaia ad ascoltare le testimonianze del patron della Zucchetti Centro Sistemi, raccolte in una pubblicazione che ha visto protagonista anche lo scrittore valdarnese Filippo Boni. È lui, infatti, che ha trascritto in un libro i momenti più struggenti della vita di Bernini e di quella della sua famiglia. Ada, la mamma, venne abbandonata all’Istituto degli Innocenti di Firenze. Adottata da contadini del borgo valdambrino di Solata prima e da un mezzadro eremita di Rapale poi, visse un’esistenza piena di ostacoli e di solitudine.

Il padre Alvaro, dopo il matrimonio, a causa di una tragedia familiare, cadde nel tunnel dell’alcol e finì per trascinare nell’incubo tutta la famiglia, anche il piccolo Fabrizio, che crebbe tra difficoltà e sofferenze.

Quello dell’imprenditore valdarnese vuole essere un messaggio di speranza per i giovani. "Non rinunciate mai ai vostri sogni". Lui, partito da un’infanzia difficile, ce l’ha fatta e oggi è uno tra i primi uomini d’industria della provincia di Arezzo, a capo di un colosso che fattura quasi 800 milioni di euro. Alla presentazione di oggi ci saranno oltre 500 persone, tanti dipendenti delle aziende di Bernini, ma anche sindaci della vallata, i vertici di Banca Valdarno, di cui è membro del Cda e di Confindustria, dato che riveste un ruolo importante anche all’interno dell’Associazione industriali.

A presentare l’evento, la giornalista Rai Cecilia Primerano. Gli interventi saranno intervallati dalla musica di Giacomo Rossetti. Un libro rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Ed è quindi probabile che venga presentato anche nelle scuole del territorio. Per la genesi di questa pubblicazione bisogna risalire ad una domenica di giugno quando Bernini, camminando per le strade di Arezzo durante la fiera antiquaria, vide in una bancarella un motorino rosso degli anni ’60. Era infatti lo stesso modello di ciclomotore sul quale viaggiava da ragazzo, per le strade della Val d’Ambra, dopo un’infanzia difficile con i suoi genitori nella casa di La Torre, nel comune di Bucine.

Marco Corsi