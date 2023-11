Sipario sul teatro Dovizi. Due stagioni a Bibbiena

Su il sipario sulla stagione 202324 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro ragazzi nel cartellone curato da Nata e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune. L’anteprima fuori abbonamento, prologo della rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi, Uomini dalle stelle, sabato 2 dicembre alle 21. In scena lo spettacolo finalista dell’edizione 2023 di In-Box Verde, Balloon Adventures, prodotto da Collettivo ClownManicomics Teatro. La stagione in abbonamento si apre martedì 12 dicembre alle 21 come per tutti gli spettacoli, con Barbie e Ken. Riflessioni su una felicità imposta. Una produzione Teatro la Fuffa con Letizia Buchini e Fabio Capparella. Barbie e Ken, due bambolotti creati dall’uomo a sua "immagine e somiglianza" si trovano meccanicamente costretti ad eseguire dei comportamenti stereotipati e cliché indotti dal loro "ruolo" in quanto "modelli" per bambini. I due fatalmente e involontariamente si ribelleranno a quello schema. Mercoledì 10 gennaio, Giancarlo Cauteruccio presenta L’Ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett. La stagione prosegue sabato 3 febbraio: per la regia di Alessandra Aricò al Teatro Dovizi va in scena Readingothic. Una produzione Nata Teatro con Andrea Vitali, Alessandra Aricò, Cinzia Corazzesi, Mirco Sassoli e le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini e Marco Canaccini. Eva. Diario di una costola con Rita Pelusio è lo spettacolo in programma martedì 20 febbraio. Un monologo delicato, spietato, comico e autentico. Un elogio alla disobbedienza femminile. Mercoledì 6 marzo in cartellone Buffoni all’inferno, scritto e diretto da Marco Zoppello. Una produzione Stivalaccio Teatro, con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. In programma, mercoledì 20 marzo, Le volpi, di Lucia Franchi e Luca Ricci, con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Luisa Merloni. L’ultimo appuntamento della stagione in abbonamento, martedì 16 aprile, è affidato a Gramscic, di e con Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni.

Alla programmazione serale si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambini e ragazzi della domenica pomeriggio alle 16:30. Il 14 gennaio c’è Trame su misura, il 4 febbraio il sipario si alza per La favola delle nuvole e del profumo di Marco Renzi. Il 18 febbraio una produzione di Nata: in scena Il doldatino di stagno, ultimo appuntamento il 3 marzo. Pupi di Stac presenta Il drago dalle sette teste.