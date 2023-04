Sindrome di Down: esperti a confronto sulle azioni di sostegno

"Non uno di meno: La presa in carico delle persone con sindrome di Down per un miglior stato di salute e la piena integrazione sociale". È il titolo dell’evento di presentazione dell’indagine nazionale Aipd-Censis che si terrà oggi alle 16,30 al Circolo Arcobaleno, in via Curtatone.

Nicola Tagliani, Aipd nazionale, illustrerà i dati. Letizia Magi, (nella foto) direttore neonatologia, tratterà la comunicazione della diagnosi. Anna Verrazzani, fondazione Riconoscersi, farà il punto sul Progetto di vita.