"Silent books. Destinazione Lampedusa" apre la mostra alla Ginestra

La rete Documentaria aretina partecipa al calendario d’incontri di oltre un mese, organizzato e curato da Francesca Failli, docente, formatrice ed esperta di linguaggi verbali e non, dedicato ai silent book per promuovere la diffusione dei libri "silenziosi" e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle biblioteche della Rete. Gli incontri e i laboratori ruotano attorno alla mostra bibliografica "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto nato nel 2012 grazie a IBBY - International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con gli obiettivi di dischiudere mondi scavalcando confini e barriere e di raccogliere un fondo di libri senza parole per la biblioteca di Lampedusa. Se un’immagine vale più di mille parole, i silenti book sono un’opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio.

Oggi s’inaugurerà alla Biblioteca di Montevarchi Ginestra Fabbrica della Conoscenza la mostra fruibile gratuitamente fino a sabato 8 marzo dedicata ai "Silent books. Destinazione Lampedusa" che raccoglie la migliore produzione internazionale di libri senza parole: un’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini, con un’iniziativa dedicata agli insegnanti della scuola primaria per confrontarsi e sperimentare i silent book nella didattica: sempre oggi alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza dalle 9,30 alle 12,30.

La mostra sarà ospitata dalla nostra Biblioteca di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" e sarà visitabile gratuitamente per un mese da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo negli orari di apertura della biblioteca (da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-14): un’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini provenienti da tutto il mondo in edizioni spesso introvabili. Nell’occasione la biblioteca esporrà la sua ricca collezione di 150 silent book adatti a varie fasce di età e le novità di saggistica.