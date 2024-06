Si separano le strade tra Marcello Bucciarelli e la Sangiovannese

Arezzo, 27 giugno 2024 – La notizia era nell'aria da tempo e si attendeva solo l'ufficialità che è arrivata nelle ultime ore. L'Asd Sangiovannese 1927 e il direttore Sportivo Marcello Bucciarelli hanno annunciato hanno l'interruzione del rapporto professionale. La società ha voluto ringraziare con profondo affetto e stima il professionista senese "per l'impegno, la dedizione e la grande professionalità dimostrata in questi anni di lavoro, prima come consulente poi come Direttore sportivo". "Ringrazio la dirigenza, la squadra, lo staff e il tecnico per la bellissima cavalcata e soprattutto i tifosi della Sangiovannese, sempre presenti a sostenerci - ha detto Bucciarelli - È stata una stagione indelebile. Un abbraccio ancora ai familiari di Marco, con il quale ho avuto un rapporto splendido e un caro saluto all'amico Giuseppe Morandini, a presto".