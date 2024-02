Si ribalta il trattore, schiacciato. Paura nell’oliveto: lo salvano

di Francesco Tozzi

Pomeriggio di paura nelle campagne . Un uomo di 84 anni ha perso il controllo del proprio trattore ed è rimasto incastrato sotto il mezzo. L’incidente agricolo è avvenuto in un oliveto in località Montalto, sul versante di Ponente della Setteponti che porta a Castelfranco. L’anziano ha approfittato della bella giornata e delle temperature primaverili, nettamente al di sopra della media stagionale, per lavorare la terra del proprio appezzamento. Mentre stava guidando il trattore, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato e l’agricoltore è rimasto schiacciato, riportando ferite agli arti inferiori. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi che, come prima cosa, hanno provveduto ad estrarre l’84enne da sotto il mezzo. Vista la zona impervia e la difficoltà nel movimentare il trattore, i pompieri si sono affidati all’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo, grazie al quale è stato spostato il macchinario agricolo. L’uomo è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con l’ambulanza della Misericordia di Castelfranco, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso.

L’anziano è stato poi stabilizzato e trasportato all’ospedale della Gruccia in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. In seguito i pompieri hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e i carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge. Incidenti di questa natura si verificano costantemente, in Valdarno due gravissimi soltanto lo scorso anno.

A novembre 2023 un uomo di 73 anni rimase sotto al trattore a Piandiscò in via Caselli e venne trasferito al nosocomio di Careggi in codice rosso. A giugno, invece, incidente analogo in zona Solatio a Moncioni, sulle colline di Montevarchi, nelle vicinanze del cimitero. Un 70enne stava guidando il trattore in un campo, quando improvvisamente il terreno ha ceduto e il mezzo cingolato si è ribaltato.

Per fortuna il guidatore non è finito sotto, ma è stato sbalzato a terra e questo gli ha sicuramente impedito di avere traumi maggiori. Anche in questo caso l’uomo è stato trasportato a Careggi per ricevere le cure del personale medico. I fatti più gravi, infine, risalgono ad alcuni anni fa. Nel 2018 un uomo di 62 anni rimase schiacciato sotto al trattore a Malva e perse la vita. In quel caso furono inutili gli interventi di sanitari e vigili del fuoco, che non poterono far altro che constatarne la morte. Nel 2015 fu un 51enne a morire in una scarpata tra San Pancrazio e Capannole, nel comune di Bucine, dopo essere caduto dal cingolato.