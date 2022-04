Si dà fuoco per gioco a 14 anni in una sfida a distanza sui social: è grave

Arezzo, 17 aprile 2022 - Ci sarebbe una sfida di TikTok finita male dietro all’incidente che venerdì mattina ha coinvolto un 14enne. Il ragazzino si trovava nel cortile della sua abitazione, quando la challange social che stava preparando gli sarebbe sfuggita di mano causando uno scoppio e delle fiamme che in pochi attimi lo hanno avvolto. Il ragazzo rimasto gravemente ustionato, era stato portato immediatamente all’ospedale Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso fatto atterrare prontamente al vicino stadio.

Per il ragazzino, adesso curato con auto trapianti di pelle e tenuto in terapia intensiva in coma farmacologico, non c’è pericolo di vita ma ustioni su quasi il 50% del corpo. E tutto per un gioco finito nel peggiore dei modi. E’ bastata una mezz’ora da solo in casa, per scatenare la tragedia. Il ragazzo avrebbe armeggiato nel cortile della propria abitazione con fiammiferi e con una bottiglia di alcol per mettere in scena una sfida social approfittando dell’assenza momentanea dei genitori.

Ma il gioco pericoloso gli è sfuggito di mano e la bottiglia che conteneva l’alcol è scoppiata provocandogli ustioni su quasi la metà del corpo. A soccorrere il ragazzino di 14 anni sono stati i vicini di casa messi in allarme dal rumore provocato dallo scoppio della bottiglia di alcol. Sempre loro quelli che si sono trovati davanti il ragazzo raggiunto dal fuoco che in pochi secondi ha avvolto i suoi vestiti.

Sul posto sono immediatamente arrivati l’ambulanza e un’auto medica oltre a tre volanti della polizia. I sanitari, accertata la gravità della situazione hanno subito allertato l’elisoccorso. Il ragazzo subito dopo l’incidente non era in pericolo di vita, era vigile e rispondeva, ma le ustioni riportate su tutta la parte superiore del corpo, hanno reso necessario il suo immediato trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze. Per recuperare il 14enne l’elicottero Pegaso è stato fatto atterrare allo stadio, distante poche centinaia di metri dall’abitazione del ragazzo.

Per il minore, che si trovava a casa per la pausa scolastica, le vacanze di Pasqua sono iniziate nel peggiore dei modi. A causa del gioco casalingo finito male infatti, i sanitari del nosocomio fiorentino una volta valutata l’entità del danno, hanno deciso di tenere il quattordicenne per alcuni giorni in coma farmacologico. Per lui, anche l’auto trapianto di pelle come avviene nei gravi casi di ustione.

Non è la prima volta che adolescenti finiscono ricoverati in terapia intensiva dopo essersi dati accidentalmente fuoco provando a riprodurre una challenge vista su TikTok. Proprio qui infatti video simili hanno raccolto e raccolgono milioni di visualizzazioni e spesso non presentano l’avviso della piattaforma che indica un contenuto pericoloso da non riprodurre.

A causare l’incidente di venerdì mattina sarebbe stata proprio la volontà del ragazzino di riprodurre una challenge, con TikTok in cui i video legati ad alcol e fuoco sono molto popolari e possono trarre in inganno soprattutto i minori. Dallo specchio infuocato ai fiammiferi che bruciano insieme, l’insidia è sempre dietro l’angolo nonostante sia messa in scena in popolarissimi video con accattivanti sottofondi musicali.