Si chiude l'esperienza della prima squadra dell'Aquila Montevarchi femminile

Arezzo, 25 settembre 2023 – Non più calcio femminile a Montevarchi, almeno per quanto riguarda la Prima Squadra. Questa la decisione (già nell’aria da settimane) della società Aquila 1902 che a pochi giorni dall’inizio del campionato ha deciso di sospendere l’attività della Prima squadra femminile rossoblù. A Montevarchi, questa era una realtà che esisteva dal 2016, quindi da ben 7 anni. Anni in cui i rossoblù avevano scelto di puntare su un fenomeno in rapida crescita ed evoluzione. L'Aquila Women aveva dunque contribuito ad arricchire il panorama calcistico locale, offrendo opportunità alle giovani aspiranti calciatrici e promuovendo valori come la sportività e l’inclusione. Un’azione, quella dello stop, che ha quindi colto di sorpresa appassionati e amanti del calcio femminile a Montevarchi e, soprattutto le giovani atlete, coloro che in fin dei conti pagheranno il prezzo più alto.

"La Società comunica che per motivi logistici ed organizzativi è stato deciso di non partecipare al Campionato di Eccellenza prima squadra Femminile – ha spiegato il Montevarchi Calcio – Sarà invece potenziato il progetto del settore Giovanile riservato alle giovani calciatrici in modo da avere in futuro una prima squadra composta da ragazze cresciute nel nostro vivaio e comunque del territorio”.