Show Panariello e Masini. Al via la prevendita dei biglietti. Spettacolo in piazza Signorelli

Prende il via oggi la prevendita per lo spettacolo che vedrà sul palcoscenico cortonese l’insolito duo formato da Giorgio Panariello e Marco Masini. L’appuntamento, annunciato in anteprima nei giorni scorsi, è ora ufficiale ed è in programma il 1° settembre alle ore 21,30 in piazza Signorelli nell’ambito della 62esima edizione di Cortonantiquaria. Un appuntamento molto atteso che fa parte del programma di eventi collaterali della mostra del mobile antico che quest’anno aprirà i battenti il 23 agosto. Dal 25 agosto al 1° settembre sarà poi Piazza Signorelli ad ospitare una serie di spettacoli che arricchiranno la kermesse. "Panariello VS Masini – Il Ritorno", questo il titolo dello spettacolo, arriva sulla scia del successo del primo tour che li ha visti girare tutta la Penisola nel corso del 2023. Lo strano incontro diventa "Il ritorno" fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.

Uno show divertente e carismatico voluto nell’ambito della manifestazione da Cortona Sviluppo, organizzatrice dell’evento per conto del Comune di Cortona. Le prevendite aprono oggi su TicketOne o direttamente a Cortona Sviluppo senza costi aggiuntivi (presso la sede di via Guelfa 41, info 0575 630158). Sono solo mille i posti a disposizione con biglietti da 25, 30, 35 o 45 euro. Lo spettacolo, come detto, non sarà l’unico in programma durante la kermesse di fine estate. Il programma sarà reso noto a giorni, ma tra le anticipazioni è possibile annunciare lo spettacolo di opera lirica "Cavalleria Rusticana" in programma per il 30 agosto sempre in piazza Signorelli che tornerà ad essere anche il palcoscenico per il premio Cortonantiquaria. C’è ancora riserbo sul nome del vincitore di quest’anno che sarà annunciato dagli organizzatori nelle prossime settimane. L’idea che sta alla base del premio è quella di premiare uomini e donne, ma anche istituzioni, che con la loro storia umana e professionale abbiano rappresentato un modello ed un esempio alto del genio umano e dell’impegno verso la cultura e la sua diffusione ed abbiano un legame speciale con la città di Cortona.