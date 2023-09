Sfregiata la targa a David Sassoli a Cortona: vandali sulla panchina del ricordo

Il nome cancellato dalla targa che lo ricorda a chi lo ha conosciuto e ne racconta il profilo a chi non l’ha mai incontrato. A Cortona i vandali hanno cancellato il nome di David Sassoli dalla targa commemorativa sulla panchina dedicata all’ex presidente del Parlamento europeo, sul piazzale di fronte alla chiesa di San Martino. è sempre stato un luogo molto caro a Sassoli che con Cortona un rapporto speciale. "Si tratta di un gesto grave, sconsiderato, meschino e inaccettabile da condannare con forza", è il commento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ricorda che "proprio un anno fa abbiamo deciso di dedicare a Sassoli il Media center del Consiglio regionale e anche un premio per i laureati più meritevoli. La sua figura rappresenta in pieno i valori della Toscana e di quello che vorremmo fosse la nostra comunità, sempre di più luogo di opportunità e diritti per tutti". Il caso ha suscitato sconcerto non solo nella città etrusca. Sassoli era una persona apprezzata da tanta gente e non era raro vederlo a passeggio per le "rughe" di Cortona o impegnato nelle campagne elettorali in giro per la provincia sotto le insegne del suo partito, il Pd.

A Cortona, un anno fa, un gruppo di amici di Sassoli hanno promosso l’iniziativa: una panchina in legno di castagno dedicata alla sua memoria, in un luogo particolarmente caro all’ex presidente del parlamento europeo: nella chiesa di San Martino aveva partecipato alle nozze del fratello e nelle sue visite cortonesi era solito fermarsi nella chiesa in raccoglimento.

"Il percorso intrapreso da David è fatto di rispetto, diritti e pace. Lo seguiremo ancora. Esprimiamo un messaggio di vicinanza ai familiari di David e ai suoi amici di Cortona".