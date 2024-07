Sette musicisti valdarnesi in Olanda

Arezzo, 22 luglio 2024 – Un gruppo di sette giovani musicisti valdarnesi è partito per l’Olanda dove fino al 27 luglio registrerà, insieme ad altrettanti colleghi dei Paesi Bassi, alcuni brani del cd celebrativo dei 25 anni di un’esperienza straordinaria di gemellaggio: il progetto del Cultural Village of Europe. A cavallo del terzo millennio, l’Italia diventò protagonista di un’iniziativa di respiro continentale grazie a Pergine Valdarno e nel 1999 l’allora sindaco Massimo Palazzeschi e i componenti della sua Giunta, siglarono il patto di collaborazione, conoscenza e amicizia, firmando la Carta dei Villaggi Culturali d’Europa sottoscritta dalle 12 comunità fondatrici. In un quarto di secolo si sono create tra borghi anche distanti del Vecchio Continente dei legami fortissimi per merito dell’Associazione “Pergine Villaggio Cultuale d’Europa”. In particolare sono state offerte opportunità di scambio e crescita a ragazzi e ragazze del comprensorio ed è significativo che dopo 25 anni siano coinvolte nelle manifestazioni e nell’attività progettuale del Cultural Village promesse della musica provenienti da diversi angoli della vallata.

A Wijk aan Zee, in terra olandese, sono approdati, infatti, per le registrazioni del cd Samuele Banchetti di Figline, Teresa e Margherita Resti di San Giovanni, Alessia Tommasini, Thomas Lazzerini , Tommaso Fognani e Matteo Tamburlin di Laterina Pergine. Il compact disc, frutto di un lavoro in sinergia sarà presentato proprio nel Comune unico di Laterina Pergine dal 6 all’8 settembre prossimi nell’ambito dei concerti promossi dall’Associazione Villaggio Culturale d’Europa. E il sodalizio ha rivolto ai talentuosi musicisti nostrani un caloroso “in bocca al lupo”, nella certezza che sapranno rappresentare nel migliore dei modi la valle tra Chianti e Pratomagno.