Serie D. Buona anche la seconda per la Volley Arno Montevarchi

Arezzo, 22 ottobre 2024 - Vince 3-1 e convince contro lo Sporting Gau Arbia Volley Arno, è buona anche la seconda. Le ragazze di coach Morucci espugnano il difficile campo di Arbia battendo per 3-1 lo Sporting Gau in una trasferta combattuta, ma interpreta al meglio dalla giovane squadra montevarchina, capace per gran parte della gara di amministrare il risultato. Una prestazione più che positiva, per lunghi tratti intesa e giocata a viso aperto dalla Volley Arno, che permette di salire a 5 punti in classifica ad una sola lunghezza delle tre capoliste Dga Impianti, Chianti Volley e GS Pallavolo Borgo, rappresentando anche una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti di campionato. Già nel primo parziale chiuso sul punteggio di 25-17 la Volley Arno sfodera subito gli artigli mostrando grande solidità difensiva e costringendo le avversarie a contenere un attacco apparso da subito in palla. Nel secondo, lo Sporting Gau riesce ad entrare in partita approfittando di qualche sbavatura delle montevarchine e si aggiudica il set per 25-19, ma sarà l'unico acuto della gara. Nel terzo e quarto parziale (25-19; 25-17), la Volley Arno torna a dettare il ritmo ea controllare facilmente il gioco, con una prestazione soddisfacente in tutti i reparti e al servizio, conquistando tre punti preziosi non solo ai fini della classifica ma anche del morale. Il prossimo impegno di campionato è fissato per sabato 26 ottobre, alle ore 18.00, al Palamatteotti, con l'arrivo del Cassero Volley, squadra ostica che storicamente ha sempre dato del filo da torcere a Montevarchi. Ancora una volta c'è grande attesa.