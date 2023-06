Né autorizzazioni né certificato antincendio, 34 tonnellate di pellet e un intero stabilimento sotto sequestro

Bibbiena (Arezzo), 28 giugno 2023 – Ben 34 tonnellate di pellet e l’intero impianto di produzione sotto sequestro: è l’intervento eseguito dalla Guardia di Finanza della tenenza di Poppi in un’azienda di Bibbiena.

Secondo chi procede nelle indagini, l’enorme quantitativo di combustibile sarebbe stato prodotto, confezionato e posto in vendita in totale assenza delle autorizzazioni in materia ambientale, nonché del certificato di prevenzione incendi, tenuto conto della presenza di notevole quantità di materiale altamente infiammabile. Si tratta di carenze rilevate dai militari, in collaborazione con i vigili del fuoco e l’Arpat di Arezzo.

Sotto sequestro anche 4 tonnellate di materia prima legnosa (segatura e cippato), stipate all’interno di appositi contenitori, pronte per la trasformazione in prodotto finale.

Sarebbero state rilevate anche la mancata presentazione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune e varie irregolarità concernenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Per le violazioni in materia di antincendio e ambientali di carattere penale il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Procura di Arezzo.