Septum, la coreografia di Pablo Ezequiel Rizzo ad Anghiari Dance Hub

Sarà un momento di visibilità importante quello che si terrà, oggi venerdì 22 e domani sabato 23 novembre, ad Anghiari per i giovani coreografi selezionati da Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza. Dopo i seminari di Marigia Maggipinto, Maja Hriešik, Matteo Fargion, Marco Valerio Amico, Gianni Staropoli, Elena Lamberti, Luca Ricci, e Andrea Merendelli, i coreografi selezionati dal bando, Livia Bartolucci, Daniele Bianco, Blanca Lo Verde, Pablo Ezequiel Rizzo, incontreranno il pubblico e gli operatori ad Anghiari. L’incontro pubblico previsto offrirà l’opportunità di un confronto fra i direttori artistici dei più importanti festival nazionali, artisti, addetti ai lavori e coreografi per arricchire ulteriormente questo percorso formativo. La due giorni si aprirà stasera alle 20.30, al Teatro di Anghiari, con Septum, coreografia di Pablo Ezequiel Rizzo che lo interpreta assieme a Federico Rassu e Giuseppe Zagaria e si avvale della collaborazione di Michele Ifigenia Colturi e Violetta Cottini. Septum significa setto, membrana che ha una funzione separatrice all’interno di una cavità. Il septum è anche un simbolo, in molteplici culture, connotato di valori spirituali: qualcosa che fora e mette in comunicazione due metà, rendendole uno. Septum si pone come tassello di una ricerca più ampia condotta da anni dal Gruppo Voluptas sul superamento delle dicotomie oppositive (umano / animale, maschio / femmina, dominatore /dominato), aprendo l’indagine al tema del piacere generato dalla congiunzione tra mente e corpo. Il secondo progetto è Per-sona, diretto e interpretato da Blanca Lo Verde con la consulenza artistica di Carla Piris Lasaga. Dopo l’incontro di approfondimento fra gli artisti, gli ospiti e il pubblico presente ad Anghiari, che si terrà presso l’Auditorium dalle 10, gli spettacoli riprenderanno alle 20,30 di domani con Storie degli ultimi giorni, di Livia Bartolucci, interprete assieme a Alessandra Cozzi, Camilla Neri insieme a Giuliana Martinez.