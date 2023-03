Passi col rosso? Ecco la foto. Semafori con i T-Red, 8 milioni in un anno dalle multe

Arezzo, 30 marzo 2023 - Dai semafori intelligenti ai semafori reporter. Di quelli che quando acceleri al giallo o impegni l’incrocio al rosso non fischiano come un vigile urbano, non alzano la paletta ma scattano a ripetizione una serie di foto. Si chiamano T-Red e stanno per apparire anche sulla scena aretina. E’ una delle novità tecnologiche attese per i prossimi mesi: in un mondo, quello della polizia municipale, che è in continuo aggiornamento. E dai bilanci sontuosi. In giunta è appena passato quello del 2022 e sarà difficile dimenticarlo. Fissa infatti le entrate accertate per violazioni al Codice della strada in 7 milioni e 723 mila euro: una somma, a memoria, mai raggiunta prima. Che l’anno tramontato da qualche mese avesse segnato un’escalation sul fronte delle sanzioni lo avevamo già raccontato. Con un volume di multe oltre gli 85mila verbali. E anche allora si era parlato di numeri record sul fronte dei pagamenti. Beninteso: i quasi otto milioni di euro in fogli rosa non sono farina solo del 2022. Anzi. E’ il frutto di quanto è stato versato a saldo delle sanzioni non riscosse negli anni precedenti. E nei confronti delle quali la municipale ha affinato via via i...