Sei Toscana porta l’ambiente tra i banchi. Via ai percorsi

Torna "Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno", il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole. Tutto pronto per la nona edizione del progetto che proporrà percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare, per incentivare la diffusione di buone pratiche, a casa e a scuola. Per gli insegnanti che intendono partecipare ad uno o più progetti hanno tempo fino al 31 ottobre per iscriversi.