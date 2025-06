Secondo ponte sul Tevere: taglia code

Piace agli abitanti di Sansepolcro il secondo ponte sul Tevere, in esercizio dal primo pomeriggio di sabato scorso dopo la cerimonia di inaugurazione. Nel fine settimana, come era da prevedere, tutti i cittadini del Borgo hanno voluto per curiosità attraversarlo, se non altro per rendersi conto anche di come sia cambiato lo scenario della viabilità grazie a questa infrastruttura. La foto dall’alto scattata con il drone è delle ore 13 di lunedì: si notano alcune auto di ritorno dalla zona industriale (per la pausa pranzo), che beneficiano di un passaggio più comodo per raggiungere casa e il discorso vale per chi abita a sud o verso San Giustino. Il primo importante risultato è stato intanto quello di eliminare le code nelle ore di punta lungo la Senese Aretina all’altezza delle Forche; la strada allargata con la ciclopedonale a fianco ha poi riconvertito un pezzo di campagna che ora diventa fruibile per tutti. Consensi anche per l’intitolazione del ponte a Carlo e Gabriella Spini; una dedica di elevato significato simbolico per due coniugi che – giunti alla pensione – si stavano dedicando al prossimo in Africa e che nello svolgimento di questa missione hanno perso la vita in un incidente aereo. Sabato mattina c’erano anche i quattro figli: Andrea, Francesco, Marco ed Elisabetta, con quest’ultima che ha preso la parola per ringraziare a nome della famiglia. Prossimo step, l’allungamento della bretella viaria in direzione di San Giustino.