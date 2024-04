Secondo ponte sul Tevere. Nuova fase dei lavori per la viabilità della zona

SANSEPOLCRO

Un nuovo importante step per l’apertura del secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro. Per meglio dire, lo step decisivo per chiudere un capitolo aperto da quasi quattro anni. Si tratta della realizzazione dei collegamenti con la circonvallazione di via Bartolomeo della Gatta, strada dalla quale si accede alla struttura sul versante del centro urbano. È stata infatti espletata la gara per i lavori sui due lotti che interessano l’arteria; ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta romagnola "Superasfalti srl" di Roncofreddo. Con in aggiunta la realizzazione di una pista ciclopedonale laterale e ricordando che sul posto è previsto anche il contributo di Nuove Acque per sistemare la reglia adiacente. "Un secondo grosso appalto di circa un milione di euro di finanziamento – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi – i cui lavori cominceranno entro l’inizio dell’estate e che nell’autunno 2024 ci dovrebbe portare ad aprire la nuova viabilità che rivoluzionerà al meglio il traffico cittadino. Stiamo viaggiando verso il completamento dell’opera pubblica più grande mai realizzata a Sansepolcro. Nonostante le numerose difficoltà incontrate e che riguardano gli appalti di queste dimensioni, stiamo arrivando in fondo all’obiettivo prefissato, in virtù della forte determinazione che caratterizza la nostra amministrazione". Nello specifico, il tratto di strada è quello che dalla rotatoria di via Bartolomeo della Gatta arriva fino al ponte della E45: circa 800 metri di carreggiata che debbono essere allargati, perché l’attuale ampiezza non può essere sufficiente per accogliere la nuova mole di traffico.