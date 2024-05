Se la festa caccia via la febbre

Non siamo all’emergenza. Non ancora. Ma sarebbe un errore sottovalutare il "virus" che si insinua nelle notti aretine, quelle dei fine settimana tanto attesi, dopo giorni di lavoro e di studio. Quelli del ritrovo con gli amici e di ore spensierate a parlare di tutto, a mettere in comune sogni e progetti. E perfino batticuori. Quelle sere sono "sacre": non possono e non devono capitolare di fronte alla prepotenza di chi fa della maleducazione, o peggio della violenza, la divisa da indossare quando scatta l’ora della movida. E così tutti, nessuno escluso, dobbiamo giocare un ruolo da protagonisti per difendere la movida, quella sana, a costo di sopportare qualche sacrificio. Necessario, tuttavia, a far brillare in sicurezza le nostre piazze. Fino all’alba.