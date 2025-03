Scuole: mensa e trasporti, al via le iscrizioni

Arezzo, 3 marzo 2025 – Avranno inizio oggi, 3 marzo, le iscrizioni ai servizi relativi alla mensa ed al trasporto per l'anno scolastico 2025/2026.

La scadenza per la presentazione online delle domande è fissata per il 31 marzo p.v. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Le domande per il servizio mensa devono essere presentate esclusivamente da coloro che iscrivono i propri figli al primo anno della Scuola dell'Infanzia o della Scuola Primaria o che per la prima volta frequenteranno una scuola del Comune di Cavriglia.

Tutti gli altri, ovvero coloro che continuano il ciclo, NON devono presentare nuova iscrizione ma possono MODIFICARE (con “DOMANDA DI MODIFICA DATI MENSA”), il dato ISEE, nel caso di ISEE inferiore o uguale ad euro 13.500,00; chi non apporterà alcuna modifica verrà collocato in fascia massima automaticamente.

Oltre a questo, è possibile modificare anche la voce DIETA differenziata. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Le domande per il servizio trasporto devono essere presentate esclusivamente da coloro che iscrivono i propri figli al primo anno della Scuola dell'Infanzia, Primaria o Secondaria o che non usufruivano di tale servizio nell’anno precedente.

Tutti gli altri, ovvero coloro che continuano il ciclo, NON devono presentare nuova iscrizione ma possono MODIFICARE con (“DOMANDA DI MODIFICA DATI TRASPORTO”), il dato ISEE, nel caso di ISEE inferiore o uguale ad euro 13.500,00; chi non apporterà alcuna modifica verrà collocato in fascia massima automaticamente.

È possibile, altresì, modificare le seguenti voci: delegati, certificazione della L. 104 (che comporta l'esonero dal pagamento) o richiesta di servizio per la sola andata o il solo ritorno (che determina il dimezzamento della tariffa) e la/le fermate.

Per accedere al servizio è necessario consultare il sito del Comune all'indirizzo www.comune.cavriglia.ar.it , cliccando su “Servizi scolastici online” e procedere all’iscrizione, per ogni figlio che usufruisce dei servizi, tramite il link “Servizi scolastici (Mensa/Trasporto)”.

Se l'iscrizione è relativa a entrambi i servizi sarà necessario scegliere prima l'uno e poi l'altro. È indispensabile essere in possesso dello SPID.