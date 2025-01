Scuole dell’infanzia: 105 posti disponibili. Domande solo online fino al 31 gennaio

Ammissione alle scuole dell’infanzia comunali, sono 105 i posti disponibili per cui scattano oggi le domande e c’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda. Il bando per l’anno scolastico 2025/2026 è stato pubblicato sulla pagina del Comune e si riferisce alle scuole comunali. Si tratta dei 36 posti alla Don Milani, dei 21 all’Orciolaia, dei 31 alla Pallanca e dei 17 a Villa Sitorni. Nel canale YouTube del Comune è anche possibile visionare i video delle scuole. Le domande dovranno essere presentate solo online da oggi a venerdì 31 gennaio per bambini residenti ad Arezzo, e nati dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e in regola con le vaccinazioni obbligatorie. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 13 febbraio, per quella definitiva si dovrà aspettare il 21 febbraio. L’assegnazione del posto nella graduatoria definitiva dà diritto in automatico all’ammissione alla scuola, pertanto il genitore/tutore non deve inviare nessun modulo di accettazione, mentre l’eventuale rinuncia dovrà essere presentata sul modulo online entro il 26 febbraio. Il servizio prevede il pagamento di una quota di iscrizione annuale di 57,09 euro e delle rette di frequenza mensili.