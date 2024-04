Scuole aperte d’estate. La mappa degli asili che non chiudono I bonus per le famiglie

Arezzo, 18 aprile 2024 – Alle famiglie aretine l’estate fa meno paura. Lont ani i tempi in cui le ferie, la cara villeggiatura, duravano due mesi. Ormai il titolo delle nostre estati è: a luglio e agosto si lavora, e le scuole sono chiuse. E se i nonni sono senz’altro una buona soluzione per i fortunati che possono contarci.

Per gli altri? Un problema sul quale il Comune è impegnato da tempo. In un’ottica di "scuole sempre aperte" arriva la notizia che anche quest’anno a luglio saranno aperti i nidi municipali: Cucciolo, Indicatore, Sitorni, Orciolaia (nido e materna con il progetto Giocoquando), Il Bastione e Bagnoro. Ma da quest’anno una ulteriore novità, Il Bastione e Bagnoro rimarranno aperti anche ad agosto, con gli educatori di Progetto5. Asili aperti anche ad agosto, quindi, rompendo abitudini consolidate e scansioni dei tempi che sembravano intoccabili.

"Agosto con i servizi aperti ci permette di dare il via ad una bellissima sperimentazione che fa di Arezzo una città a misura di famiglia" spiega orgogliosamente la vicesindaco Lucia Tanti. "Mentre so bene quanto luglio sia richiesto dalle famiglie, agosto sarà una scommessa, ma credo che funzionerà" continua Tanti. "Massimo è l’impegno del Comune per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Su luglio ogni anno la combinazione è su più fronti: fra i servizi aperti, il "Giocoquando" e il "Tempo Bello".

Ma andiamo per ordine. "Giocoquando" è il progetto per attività ricreative e ludiche nel mese di luglio a favore dei bambini che stanno frequentando gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali a gestione diretta, ovvero Orciolaia, Don Milani e Sitorni, e i nidi Cesti, Peter Pan e Orciolaia, e i cui genitori dimostrino di non poter beneficiare di ferie in tale periodo, e con il prolungamento dell’orario fino alle 17.30. Per i nido e scuole dell’infanzia non comunali, c’è il "Tempo Bello" cioè il portale che mette in contatto tutte le associazioni che organizzano esperienze educative estive e famiglie che vogliono dare opportunità ai propri figli. Un portale che vede il Comune selezionare chi offre percorsi ludico ricreativi buoni e sicuri.

Esperienze per le quali anche quest’anno il Comune mette a disposizione "buoni" da 150 euro per tutte le famiglie entro i 35mila euro di Isee, contribuendo per circa 2 settimane di campi solari. "Particolare riguardo per i genitori con figli disabili: per loro la possibilità di accedere ai voucher senza il limite e dell’Isee e con la fascia di età estesa ai 18 anni" spiega Tanti. Anche per questa estate a disposizione ci saranno 200mila euro, lo scorso anno sono stati 1.800 i bambini che hanno ottenuto i buoni.