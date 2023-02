Scuola: volano in quattro a Cape Canaveral

di Claudio Roselli

Trascorreranno otto giorni, il prossimo mese di aprile, allo Space Center "John Fitzgerald Kennedy" di Cape Canaveral, negli Stati Uniti, quattro studenti all’ultimo anno dello scientifico e di scienze applicate del liceo "Città di Piero" di Sansepolcro. Un premio per loro e anche per l’istituto biturgense, da sempre ai vertici della provincia e della regione per la qualità della sua didattica. I giovani in questione sono Diletta Valenti di Pieve Santo Stefano; Matilde Gori, residente a Cospaia di San Giustino (entrambe della classe quinta A), Michelangelo Marioli di Sansepolcro (quinta B) e Alessandro Marrani di San Giustino (quinta di scienze applicate); nei giorni scorsi, sono stati accompagnati nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze nell’ambito del progetto "Giovani nello Spazio: space travel to the moon and beyond" (viaggi spaziali sulla luna e oltre), finanziato dal Rotary Club biturgense, che collabora assieme all’istituto medio superiore cittadino. La selezione dei ragazzi è avvenuta in base ai titoli e al rendimento scolastico e l’occasione per festeggiarli è stata quella del simposio storico per il centenario 1923-2023 dell’Aeronautica Militare. I quattro hanno avuto l’opportunità di ascoltare gli interventi dei generali Mario Arpino, Leonardo Tricarico e Luca Goretti; degli astronauti Maurizio Cheli e Roberto Vittori; dell’amministratore delegato di "Leonardo", del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e del tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, Daniele Mocio, noto volto televisivo perché da anni illustra alla Rai le previsioni meteorologiche.

Una trasferta di indubbio prestigio e anche – chi lo sa – di elevato valore formativo per questi ragazzi: lo Space Center è infatti la struttura per il lancio di veicoli spaziali della Nasa, che si trova appunto a Cape Canaveral (ex Cape Kennedy), nell’isola di Merritt in Florida; da qui, negli anni ’60 e ’70 presero il via le missioni Apollo che portarono allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Che dunque anche uno di questi studenti possa arrivare a subire il fascino del luogo e magari un domani seguire le orme dei vari Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Umberto Guidoni, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti?

Anche a ulteriore conferma della validità della preparazione del liceo di Sansepolcro, ricordiamo che al momento vi sono due suoi ex studenti protagonisti di una brillante carriera nell’ingegneria aerospaziale: Francesco Panerai, che lavora per la Nasa e Andrea Alberti di Monterchi. Certamente, per i quattro maturandi che si sono guadagnati il viaggio si tratta di un’opportunità più unica che rara.