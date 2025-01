Scuola venduta e investimenti

Come saranno reinvestiti i soldi derivanti dalla vendita dell’ex scuola elementare di Moncioni ? Il Partito Democratico di Montevarchi, con un’apposita mozione nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ha chiesto spiegazioni al primo cittadino circa i 130 mila euro che l’amministrazione ha ricavato dalla vendita del plesso scolastico avvenuta a terzi un po’ di tempo fa. La frazione montevarchina, cui vivono diverse persone che però scendono spesso e volentieri nel fondovalle per lavoro o impegni personali, riscontra delle criticità e proprio riguardo a ciò la principale forza di opposizione ha cercato di avere qualche risposta alle tante domande poste negli ultimi tempi, giusto per avere un quadro decisamente più chiaro della situazione: "Le risorse ottenute dalla dismissione di un bene pubblico dovrebbero, in linea di principio, essere reinvestite per migliorare le condizioni della comunità locale e il territorio che ha subito la perdita del bene stesso – hanno spiegato i consiglieri di minoranza – ed è fondamentale garantire un’equa distribuzione delle risorse e degli interventi in tutte le frazioni del Comune, evitando disparità e situazioni di trascuratezza". Nello specifico, proprio al sindaco Chiassai oltre all’assessore competente, è stato chiesto dove sono stati utilizzati i soldi della vendita dell’ex scuola, se sono in programma di essere investiti nella frazione per poter migliorare oltre che i servizi e le infrastrutture anche la qualità di vita dei residenti e se si ha intenzione, nell’immediato futuro, di poter attuare interventi che migliorino Moncioni stessa che, stando sempre a quanto asserito dal Partito Democratico, è stata spesso trascurata dall’amministrazione comunale. Sarebbero quindi necessari dei fondi per mettere in pratica delle migliorie che possano, magari con la condivisione degli abitanti del posto, risolvere alcune situazioni a oggi sotto la lente di ingrandimento.

Mas. Bag.