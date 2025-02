Scuola per pastori iscrizioni entro il 15

Ultimi giorni per iscriversi alla scuola per pastori e allevatori nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. C’è tempo fino al 15 febbraio per iscriversi alla scuola che intende sviluppare la promozione di attività pastorali, le uniche in grado garantire una gestione sostenibile e duratura di questi ambienti. L’obiettivo è quello di formare nuovi pastori e allevatori, promuovendo il pastoralismo nelle aree rurali e montane; contribuendo a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore e a migliorare la conservazione delle praterie attraverso il pascolamento. Quindici i pastori formati nei primi due anni. Il corso si articolerà in una prima parte teorica, della durata di 23 giorni, distribuiti nei fine settimana di aprile-giugno, con lezioni in classe e visite alle aziende del territorio.