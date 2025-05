Scontro auto-moto, sessantenne gravissima. Trasportata con l’elisoccorso alle Scotte

AREZZO

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14,40, in località Badia al Pino, nel comune di Civitella, alle porte di Arezzo. Lo scontro, particolarmente violento, è avvenuto lungo via dei Boschi e ha coinvolto uno scooter e un furgoncino. A riportare le conseguenze più gravi è stata la conducente del ciclomotore, una donna di 64 anni, soccorsa in condizioni critiche. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino che ha prestato le prime cure alla donna. Vista la gravità delle sue condizioni, si è reso necessario attivare l’elisoccorso Pegaso 1, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso. Presente anche una pattuglia dei carabinieri, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. L’esatta causa dello scontro non è ancora nota, e saranno le indagini in corso a chiarire eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo, ma non si esclude l’ipotesi di una mancata precedenza o di una distrazione alla guida. L’incidente ha provocato rallentamenti lungo la strada, con la viabilità gestita dalle forze dell’ordine durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

L’impatto, avvenuto in pieno giorno e in una zona abitualmente trafficata, ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti di passaggio, che si sono fermati per assistere alle operazioni di soccorso. Non risultano al momento altri feriti, ma i rilievi sono ancora in corso.