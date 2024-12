Sconfitta pre natalizia per il Galli

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Secondo stop in trasferta consecutiva per la Polisportiva Galli. Dopo la buona vittoria casalinga con Moncalieri, la formazione di Garcia cede nuovamente lontano dalle mura amiche perdendo sul campo di Costa Masnaga per 74-56. Dopo un primo quarto equilibrato (23-20), le lombarde scappano nel secondo periodo chiudendo il primo tempo con ben 45 punti segnati. Nella ripresa il margine resta sempre in controllo delle padrone di casa, che vincono e compiono l'aggancio in classificandosi nel terzetto in vetta al girone. Costa Masnaga: Crowder, Gorini, Penz, N'Guessan, Osazuwa Pol.Galli: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Mioni, Conde Cronaca – Polisportiva di scena a Costa Masnaga, nel big match del 12°turno del girone A. Pronti e via ed è subito festival dei canestri con le due formazioni che trovano in continuità il fondo della retina. Mioni e De Cassan firmano il primo break ospite (5-9), ma Costa trova subito la contro replica con Osazuwa e N'Guessan protagonista nel 17-11.

Stroscio rimette in scia le compagne (17-15), Cruz firma il sorpasso ma il finale è tutto lombardo con Bonomi e N'Guessan a scrivere il 23-20. Nel secondo periodo cambia però la trama e dopo un buon primo quarto la Polisportiva Galli perde il feeling con la via del canestro. Dopo il pari di Cruz, è Penz ad aprire il break Limonta in cui s'iscrive anche Crowder per il 31-23. La squadra di Garcia sbanda e Costa allunga prima con Serra e poi con Penz sul 38-28. Conde è l'unica nota positiva che prova a limitare i danni ma è N'Guessan la protagonista in campo. Al 20° è 45-32 sul tabellone. Dopo l'intervallo ci si aspetta la riscossa ospite ma è ancora Limonta in controllo. Dopo il -8 di Rossini (48-40), sono Gorini e Crowder ad allontanare la squadra di casa sul 54-40. Mioni e Cruz riducono ancora una volta il passivo (55-47), ma Bonomi prima e Cibinetto poi ricacciano indietro le ospiti sul 61-48. Negli ultimi dieci minuti non c'è più pa