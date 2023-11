"Scommettere sui sogni" di Biloghi e Posfortunato

Domenica 5 novembre alle ore 17.30 la libreria Edison ospiterà la presentazione del libro "Scommettere sui sogni" di Fiorenza Biloghi e Lorenza Posfortunato edito da Rossini.

Due donne, due storie, due punti di vista sullo stesso tema: mai rinunciare ai propri sogni. Teresa e Anna si conoscono nella scuola dove entrambe insegnano e le vite che le hanno condotte a questo incontro si intrecciano con la trama pubblica della Toscana tra gli anni Cinquanta e Ottanta. Teresa e Anna sono le autrici di questo libro, ma potrebbero essere chiunque, in qualsiasi tempo e luogo, coi propri sogni, le stesse paure, le stesse difficoltà, la stessa ricerca di una serenità. È la loro normalità a renderle speciali.

Lorenza Posfortunato (1956), professoressa di Italiano e Storia laureata in Lettere. Già autrice di pubblicazioni sulla letteratura italiana per enti autorevoli quali l’Accademia della Crusca e l’Accademia Valdarnese del Poggio, ha scritto in "Podismo e Atletica" e in "Bouquet, Antologia di poesia e narrativa italiana". Fiorenza Biloghi (1952), docente di Italiano e Storia laureata in Pedagogia. Tiene una rubrica di recensioni letterarie sulla rivista "Luogos" e in rete, sul sito di Libreriamo si trovano alcune sue riflessioni su testi editi da importanti autori.