Scoliosi in età evolutiva: una giornata di visite all’Istituto di Agazzi

Arezzo, 23 aprile 2024 – Valutazione, prevenzione e trattamento delle problematiche posturali in bambini e ragazzi.

Mercoledì 24 aprile, il centro di riabilitazione A-Rìa dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi torna a ospitare una giornata dedicata all’età evolutiva dove il dottor Simone Ceppatelli, tra i massimi specialisti italiani in scoliosi e ortopedia pediatrica, proporrà un ciclo di visite finalizzate all’individuazione di atteggiamenti viziati, alterazioni morfologiche o altre patologie.

La valutazione è consigliata a partire dai sei anni quando il bambino sviluppa più rapidamente abilità fisiche, sociali e mentali, con la possibilità di intervenire precocemente con percorsi personalizzati volti a migliorare la postura, l’equilibrio e la generale struttura del corpo con benefici nelle diverse situazioni della quotidianità: dalla scuola allo sport.

Dirigente medico della Fondazione Don Gnocchi di Firenze, il dottor Ceppatelli collaborerà con medici e terapisti dell’Istituto di Agazzi per perseguire un triplice obiettivo di educazione per stimolare le corrette pratiche per un armonioso sviluppo del corpo, di prevenzione per evitare l’emergere di future patologie quali la scoliosi e per favorire un giusto sviluppo dell’apparato muscolo-scheletrico, e di trattamento per curare e rieducare i pazienti.

Gli eventuali percorsi terapeutici saranno individuati a seconda del singolo caso e prevedono anche l’utilizzo di approcci innovativi quali il SEAS - Scientific Exercise Approach to Scoliosis su cui i fisioterapisti dell’Istituto di Agazzi hanno recentemente condotto una specifica formazione, inoltre faranno affidamento su tecnologie all’avanguardia e ambienti specifici come la piscina pediatrica che configurano A-Rìa come uno dei centri di eccellenza del territorio per la riabilitazione ortopedica in tutte le età.

Il servizio potrà essere erogato anche in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.