Santo Spirito, Magi fa il record di preferenze

Plebiscito di voti a Porta Santo Spirito per il rettore Giacomo Magi che ha ottenuto 357 voti, seguito da Fabio Niccolini con 272 preferenze e Niccolò Pino, il futuro capitano, con 243 voti. Preferenze che dicono che il popolo gialloblù approva anche gli ultimi cambiamenti avvenuti nel quartiere.

"Ho avuto davvero tante preferenze - dice Giacomo Magi - ma non dobbiamo farci trarre un inganno da questo, altrimenti verrebbe fuori una lettura fuorviante delle votazioni. Il messaggio che esce dalle urne dei Bastioni è invece quello che i soci gialloblù hanno capito la nostra progettualità. Abbiamo cercato fin dall’estate di fare una lista unitaria, con le persone giuste al posto giusto. Un ricambio generazionale che non creasse scossoni o rotture che poi portano sempre problemi. Sono uscite persone che hanno fatto la storia del quartiere e sono entrati tanti giovani. Sette consiglieri sono sotto i 35 anni e uno dei più vecchi sono io che ho 48 anni".

Dopo la convalida delle elezioni saranno assegnate le cariche ma sul rettore non ci sono dubbi per la riconferma di Giacomo Magi, mentre come capitano Niccolò Pino raccoglierà l’eredità di Marco Geppetti. Ai Bastioni hanno votato 514 soci su 938 aventi diritto al voto. I 15 nuovi membri eletti del Consiglio direttivo: Alberto Amorosi (121 voti), Alberto Carnesciali (171) Roberto Cucciniello (204), Alessio Donati (162), Jacopo Finocchi (153), Giacomo Magi (357), Andrea Mattesini (116), Riccardo Meoni (212), Gabriele Narducci (180), Fabio Niccolini (272), Niccolò Pino (243), Roberto Turchi (216), Luca Verrazzani (115), Vanessa Vespertini (159) e Simone Zampoli (154).

Nel collegio dei probiviri sono stati eletti Fabio Cittadini (169 voti), Giancarlo Fulgenzi (157), Roberto Gomitolini (155), Roberto Vitellozzi (140) e Oscar Stanganini (71).

Nel collegio dei revisori: Luca Mazzierli (162), Alessandro Vichi (101) e Filippo Brocchi (67).

So.Fa.