Santi Francesi messi ko dal meteo "Ma suonare qui è il nostro sogno"

di Angela Baldi

Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, ai palchi d’Italia, i Santi Francesi sarebbero dovuti arrivare stasera alle 21.00 in Fortezza ma l’allerta meteo ha fatto rinviare il concerto al 29 agosto con i biglietti validi anche in quella ocssaione.

Alessandro De Santis e Mario Francese compongono il duo che lo scorso anno ha vinto il talent, da allora hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi d’Italia

Impegnati in un tour estivo, protagonisti nei più importanti festival d’Italia, che effetto fa?

"È un’estate nuova, siamo incuriositi e gasati da tutto quello che succede è la prima volta che facciamo un tour estivo, lo abbiamo sempre sognato. Andare in giro per l’Italia è l’ennesimo modo per far ascoltare la nostra musica".

Alessandro lavorava a Decathlon e Mario era programmatore, com’è cambiata la vita dopo X Factor?

"Ora lavoriamo solo facendo musica".

Nell’epoca degli artisti social e della gara al numero dei followers, come vi ponete?

"È come se noi cercassimo di far parte del gioco nascondendoci, non siamo molto amanti dell’uso dei social soprattutto nel modo puntiglioso che viene fatto oggi, tendiamo a utilizzarli come bacheca in cui le persone che si sono legate a noi possano trovare informazioni".

Prima Amici poi X Factor, gli artisti oggi sfondano solo grazie ai talent?

"Non è l’unico modo, ci sono miliardi di prove che vincere un talent non significa sfondare. Ma possono essere tasselli in un percorso più ampio. Molti talent sono una vetrina per chi cerca uno spazio nella discografia ma nell’era dei social e della velocità hanno perso un po’ di verve".

È uscito l’Ep In fieri quattro inediti, tra cui quello del talent, di quest’anno il brano la Noia, nuova musica all’orizzonte?

"Siamo in giro ma ci ammazziamo anche di sessioni di scrittura, vogliamo far sentire nuova musica, faremo uscire presto nuovi singoli che verranno raggruppati in un album".

Suonerete ad Arezzo, patria di festival musicali come Arezzo Wave e Mengo, mai stati in città?

"E’ la prima volta ma Arezzo Wave e Mengo sono festival che conosciamo da molti anni, abbiamo sempre voluto suonare in manifestazioni di questo tipo, siamo felici di visitare la città e suonare per gli aretini".