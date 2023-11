Sant’Agostino, i commercianti donano un defibrillatore

Arezzo, 8 novembre 2023 – Un nuovo defibrillatore è stato installato nel cuore del centro storico di Arezzo.

Merito dei commercianti di piazza Sant’Agostino che oggi hanno presentato, insieme a una delegazione di Confcommercio Firenze-Arezzo, il nuovo dispositivo DAE collocato nell’angolo tra via Garibaldi e Corso Italia. Lo strumento salvavita è stato donato alla memoria di Fabio Cini, torrefattore del Caffè Sandy e figura molto conosciuta in città e nello sport aretino, per la gioia e commozione della moglie e degli amici commercianti: “abbiamo sposato il desiderio di Fabio, fare qualcosa per gli altri e che fosse di pubblica utilità – spiega Fabio Scapecchi della gelateria Golosone, portavoce degli imprenditori di Sant’Agostino – per questo doniamo alla città uno strumento che possa essere d’aiuto in caso di bisogno, senza contare la posizione in cui è stato installato che è di grande circolazione”.

“Mio marito ha lavorato in torrefazione da tanti anni – commenta Patrizia Bucci titolare di Caffè Sandy in via Garibaldi – questo gesto dei colleghi commercianti dimostra quanto Fabio fosse speciale”. Confcommercio Firenze-Arezzo è partner di questa iniziativa: “La donazione di un defibrillatore da parte dei commercianti fa capire il valore sociale dei negozi e pubblici esercizi – ha detto Gian Luca Rosai, vicedirettore di Confcommercio Firenze-Arezzo – come associazione abbiamo sostenuto l’iniziativa che merita un plauso, perché un dispositivo DAE è un regalo alla collettività”.