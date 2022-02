Arezzo, 10 febbraio 2022 - Niente Fiera dell’Agricoltura all’interno delle Fiere di Mezzaquaresima, che si svolgeranno a Sansepolcro da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile prossimi. Lo spazio del Foro Boario – dove si trovano anche i box nei quali vengono sistemati gli animali – è occupato da centro vaccinale, che ovviamente ha la priorità su tutto. La decisione è stato pertanto quella di far saltare un altro anno questa particolare manifestazione, causale originarie della kermesse ultrasecolare. Per questo motivo, la fiera del bestiame e la giornata dedicata al cavallo slitteranno al 2023, mentre le bancarelle tradizionali verranno dislocate nel centro storico (via XX Settembre e via Niccolò Aggiunti, con assieme via Matteotti), anche se con riduzione a 150 posti e con una sorpresa in piazza Torre di Berta che nessuno ancora vuole svelare. Stand gastronomici in viale Armando Diaz; auto, moto e prodotti per l’edilizia in viale Vittorio Veneto; macchine agricole e giardinaggio nel parcheggio di Porta del Ponte e ritorno anche del luna park nell’area degli impianti sportivi.

