Sansepolcro comanda con Pasquali e Mariotti

URBANIA (4-3-1-2): Stafoggia; Sema, Dal Compare, Paoli, Scarcella; Sarli (28’ st Monachesi), Cannoni, Carnesecchi; Bicchiarelli (21’ st Franca); Nunez Mastroianni (24’ st Diene), Rivi (38’ st Antoniucci). All. Simone Lilli.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Petricci, Adreani, Del Siena; Bruschi, Gorni, Brizzi; Pasquali (24’ st Quadroni), Bartoccini (36’ st Valori), Mariotti (36’ st Barculli). All. Antonio Armillei.

Arbitro: Ventrone di Roma 1.

Reti: 37’ pt Pasquali, 15’ st Mariotti.

URBANIA – Con una prestazione di grande personalità, il Sansepolcro approda in carrozza ai quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di categoria, espugnando il terreno di Urbania con un gol per tempo. Concentrazione in difesa e concretezza nelle ripartenze sono state le armi che hanno messo ko i marchigiani, partiti subito all’attacco come era nella logica delle cose dopo lo 0-1 del Buitoni. È tuttavia di marca bianconera il primo squillo al 7’: Bartoccini in traiettoria devia la botta di Del Siena e Stafoggia si supera nella respinta, poi inizia la pressione dei padroni di casa, che guadagnano diversi angoli e costringono Vaccarecci a opporsi a Nunez Mastroianni e Rivi nella stessa azione (9’) e a respingere il tiro dalla distanza di Carnesecchi al 17’. Il Sansepolcro c’è e lo dimostra al 27’ sulla combinazione fra Brizzi, Pasquali e Mariotti, che spara di poco sopra la traversa. Ma al 37’ la squadra di Armillei sblocca il risultato: palla a Del Siena, sul cui cross della trequarti è lesto Pasquali a girare di sinistro al volo dentro al sacco. Nella ripresa, Gorini e compagni tengono a bada con ordine i tentativi di reazione dell’Urbania; anzi, al 7’ Bruschi colpisce la traversa a portiere battuto e l’unica opportunità creata dai biancorossi locali è la girata di Rivi al 9’, con Vaccarecci attento. Al 15’, i giochi si chiudono definitivamente quando Paoli tenta di far sfilare il pallone per guadagnare la rimessa laterale, Bartoccini arriva e sulla linea glielo soffia, girando subito per l’inserimento di Mariotti, che da posizione angolata realizza il 2-0.

Tripudio finale davanti ai sostenitori giunti da Sansepolcro e appuntamento con la prima sfida dei quarti, nella quale il Sansepolcro ritroverà una vecchia conoscenza ai tempi della D, la Sestese, in una sfida tutta toscana. La gara di andata dei quarti si disputerà il 5 marzo in terra fiorentina mentre il ritorno il 12 allo stadio Buitoni.

Claudio Roselli