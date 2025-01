Sanità, Veneri (Fdi): “Asl sud est ancora senza direttore generale”

Arezzo, 10 gennaio 2025 – “Il dott. Antonio D’Urso si è dimesso da più di tre mesi da direttore generale della Asl Sud-Est, in anticipo rispetto alla scadenza propria dell’incarico per accettare una migliore offerta della provincia autonoma di Trento, ma il Presidente Giani non ha ancora provveduto a nominare il suo sostituto.

Ci chiediamo per quale motivo la Regione Toscana stia tardando così tanto nello scegliere il successore. Il posto di direttore generale non può rimanere vacante: le sfide dei servizi socio-sanitari sono numerose e il territorio dell'Asl Sud-Est non solo è il più vasto della Toscana ma è caratterizzato da importanti peculiarità, come l’altissimo afflusso di turisti in alcune stagioni dell’anno.

Pervengono inoltre segnalazioni di inefficienze e problematiche ulteriori dovute alla mancanza di un direttore generale, situazione che può produrre nel breve termine effetti negativi sulla qualità dei servizi erogati. A metà ottobre i sindaci dei Comuni dell’Asl hanno scritto al Governatore Giani per chiedere di essere coinvolti nella scelta del futuro direttore generale dell’Azienda.

Come centrodestra abbiamo presentato una interrogazione al Presidente Giani per sapere se fosse stata avviata tale interlocuzione con gli amministratori locali. Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Mi auguro che in queste settimane le procedure si accelerino e che si decida con il coinvolgimento degli amministratori del territorio” è quanto dichiarato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri.